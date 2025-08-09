「ウエスタン、オリックス０−８阪神」（９日、ほっともっとフィールド神戸）阪神は投打がかみあい、快勝を収めた。先発の西勇は６回無安打無失点と好投。走者を背負ったのは味方の二塁失策と四球１つのみだった。その後も島本、ネルソンとノーヒットを継続したが、小川が右前打を浴び、惜しくもノーノーリレーは逃した。打線は初回から猛攻で８得点。合流初日に出場した島田が５打数３安打と気を吐いた。平田２軍監督の一