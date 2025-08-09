全国高校総体（インターハイ）のバレーボール女子は8月9日に岡山市のジップアリーナ岡山で準決勝と決勝が行われ、福岡女学院は決勝で第1シードの金蘭会（大阪）にセットカウント1―3（22―25、16―25、26―24、20―25）で敗れ、準優勝だった。金蘭会は２年連続４度目の優勝。2年ぶり3度目のインターハイ出場となった福岡女学院は決勝トーナメントの2回戦で第3シードの大阪国際、準決勝では第2シードで地元岡山の就実にストレー