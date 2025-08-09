第107回全国高校野球選手権で9日、佐賀北の野球部マネジャー、家永そらさん（3年）がボールパーソンを務めた。女子部員が務めるのは同大会で初めて。「みんなとグラウンドに立つことができた。一生の思い出になった」と喜びをかみしめた。ユニホーム姿で水色のヘルメットをかぶり、三塁ベンチ横で試合進行をサポートした。「みんなの試合を見つつ、ボールが飛んできたら相手より先に捕りに行くぞと強い気持ちだった」と笑う。