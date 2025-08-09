世界12人のトップジョッキーによるチーム対抗戦「シャーガーカップ」が9日、英国の首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で開幕した。日本からは坂井瑠星（28）、岩田望来（25）が「アジア選抜」のメンバーとして共に出場。「英愛選抜」「世界選抜」「欧州選抜」の3チームと全6レースのポイント制で優勝を争う。2人がそろって騎乗した第3戦の「チャレンジ」（芝2390メートル）は岩田望が6着、坂井は10着。勝ったのは英愛選抜のR