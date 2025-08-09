◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊６―２市船橋（９日・甲子園）明豊の左腕・寺本悠真（３年）が先発で７回１失点に抑え、９回に再びマウンドへ。最後を締めて、自身３度目の甲子園で初勝利を挙げた。同校３年ぶりの白星に導き、「ここ数年、勝てていなかった。去年は悔しい思いをしたので、成長した姿を見せられた」と胸を張った。２年春は敦賀気比（福井）との１回戦に先発し、７回途中まで無失点に