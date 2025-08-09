女優の柏木由紀子（７７）が９日、ＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に出演。１９８５年８月１２日の日航機墜落事故から４０年を迎える今年、事故の犠牲になった夫・坂本九さんへの思いを語った。自宅の一角にある坂本さんゆかりの品を飾ったスペースも披露した柏木。自身が２８歳の時に坂本さんが一目惚れ。猛烈なアプローチをされたという点について聞かれると「台本の片隅を破って、