◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（９日・横浜）ＤｅＮＡが接戦を落として巨人に連敗。対戦成績は５勝１２敗１分けとなり、今季巨人戦勝ち越しの可能性が消滅した。２回に梶原昂希外野手の適時三塁打などで２点を先行も、１点リードの６回に先発のアンソニー・ケイ投手が逆転を許して降板。７回に蝦名達夫外野手の適時二塁打で再び追いついたものの、直後の８回に伊勢大夢投手が決勝の１点を失った。試合後、三浦大