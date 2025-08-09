鹿児島市のクリーニング工場でボイラー室の一部を焼く火事がありました。 鹿児島南警察署によりますと、9日午後8時20分ごろ、鹿児島市谷山港2丁目のクリーニング工場で、火災警報が鳴っていると、現場に駆け付けた警備員から消防に通報がありました。 警察と消防が駆け付けたところ、鉄筋コンクリート平屋造りの工場内にあるボイラー室から煙が出ており、火はおよそ50分後に消し止められましたが