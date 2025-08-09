次回 8月16日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。今回は、昨年、自身最大規模のアリーナツアーで35万人を動員し、アジアツアーも控える日本を代表するバンド SEKAI NO OWARI 1時間スペシャル。ヒット曲「RPG」や名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲豪華ライブを披露！さらに、テレビ初解禁となるメンバー思い出の地を巡るロケも！SEKAI NO OWA