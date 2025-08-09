◇パ・リーグロッテ2―3オリックス（2025年8月9日ZOZOマリン）ロッテ先発の小島が6回を8安打2失点と粘投も、打線にあと1本が出ず競り負け。3連敗で借金は今季ワーストを更新する21に膨らみ、自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。この日が23歳の誕生日だった山本が9試合ぶりに4番に復帰。「打てたら最高。なんならヒーローになりたい」と意気込んでいたが、初回2死二塁、3回2死二塁、5回2死二塁