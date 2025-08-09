【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）【映像】大谷の謎打球→野手のグラブを弾き飛ばす8月8日（日本時間8月9日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦でドジャース・大谷翔平が放った一打に、相手野手陣が翻弄された。2-1、ドジャース1点のリードで迎えた7回裏・ドジャースの攻撃、無死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、2番手ブレンドン・リトルの投