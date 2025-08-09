「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神が連敗を止めた。阪神ＯＢの狩野恵輔氏は、チームバッティングで一時勝ち越しとなる打点を挙げた近本と、八回にヤクルトの４番・村上を封じた及川−坂本のバッテリーを称賛した。◇◇派手さはなくても首位を独走する阪神の強さを感じる場面が攻守で見られた。１−１の二回１死二、三塁。近本が打席に入ると、ヤクルトは遊撃が定位置、一塁と二塁は前進守備を