◇パ・リーグ西武9―4楽天（2025年8月9日ベルーナD）西武の2年目・村田怜音が貴重な適時打でお立ち台に上がった。3―4と1点差に迫られた8回、2死一、二塁で左越えに2点二塁打。3点差に広げる適時打にガッツポーズを見せた村田は「チャンスの場面で全く打てていなかった。ここで打たないと終わりだな、ぐらいの気持ちで打席に入った」と笑顔で振り返った。4回にも中前打を放ってマルチ安打。「暑いですけど、僕が打って