巨人は９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で４ー３と粘り勝ち。阿部慎之助監督（４６）は８回に代打で途中出場し、決勝＆勝ち越し犠飛を放った大城卓三捕手（３２）に賛辞を送った。接戦を勝ち抜いた。２点リードの４回には岸田のタイムリーで１点差に。１点を追う６回には無死から泉口の同点５号ソロで巻き返すと、キャベッジの中前打と岸田の四球で一死一、二塁のチャンスをつくった。代打・坂本が打席に立つと、二走のキャベッジは初