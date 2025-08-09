オリックス３―２ロッテ（パ・リーグ＝９日）――オリックスが接戦を制して連敗を５で止めた。同点の八回、若月の適時打で勝ち越し、継投で逃げ切った。ロッテは好機にあと一押しが足りなかった。◇ソフトバンク４―１日本ハム（パ・リーグ＝９日）――ソフトバンクが３連勝。二回に山川のソロなどで２点を奪い、四回にダウンズの２ランで加点して継投で逃げ切った。日本ハムは打線が振るわなかった。◇西武９―４楽天（パ・