【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「RPG」「眠り姫」「最高到達点」「図鑑」の4曲を披露！ 8月16日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲SEKAI NO OWARI「RPG」「眠り姫」「最高到達点」「図鑑」 今回の『with MUSIC』は昨年、自身最大規模のアリーナツアーで35万人を動員し、アジアツアーも控えるSEKAI NO OWARI