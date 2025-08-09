「父の手記が語り部の活動を支えてくれている」と話す中釜眞姝子さん＝川崎市宮前区あの日、父は「地獄」を見たという。原子爆弾が落とされ、「死の町」となった長崎市内を歩き回り、おびただしい数の死体と、もだえ死んでいく人々を目の当たりにし、その全てを詳細に記録した。≪工作技術課被爆者名簿作成まで─八月九日から終戦の日、十五日までの記録─森毅（はたす）（当時四十三歳・三菱長崎造船所勤務）