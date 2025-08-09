腰の違和感で１０日予定の先発登板を回避した横浜ＤｅＮＡ・バウアー（資料写真）１０日の巨人戦で先発予定だったバウアーが、腰の違和感で登板を回避した。今後の対応は状態を見て判断するとし、三浦監督は「まだあした（１０日）以降のことは決まっていない」と説明した。バウアーはここまで４勝９敗、防御率４・２０。今季は上半身の違和感と再調整のため、２度出場選手登録を外れている。