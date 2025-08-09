熊本県警の発表によりますと、8月9日午後7時45分頃、熊本市西区池亀町の駐車場で、パート従業員の女性（40代）から「凶器のようなものを持った男から脅された」と110番通報がありました。 【写真を見る】現場周辺の様子熊本市西区池亀町 警察などによりますと、現場はJRの高架下にある駐車場で、スーパーに勤める女性が帰宅するために車に乗ろうとしたところ、背後に男がいたということです。 男は女性にカ