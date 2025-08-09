アメリカ・ニューヨークの繁華街で17歳の少年が口論の末、銃を発砲し、男女3人が負傷しました。ニューヨークのタイムズスクエアのレストランの前で8月9日午前1時20分頃、男が銃を発砲し、週末の観光客などでにぎわっていた現場は騒然となりました。この銃撃で19歳と65歳の男性が足を撃たれたほか、18歳の女性も銃弾が首をかすめて負傷しました。発砲したのは17歳の少年で、その場で身柄を取り押さえられ、現地メディアによりますと