ドキドキの初対面！ YouTubeチャンネル「Leo Fucarev」では、生まれたばかりの子猫に初めて会った犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「ほんとに優しいね」「興味津々なところがかわいい」の声が続出しました。「この小さな生き物は何だワン？」注目を集めたのは「German Shepherd Meets Newborn Kittens For The First Time！」という動画。ジャーマンシェパードの「タイガー」が、生まれたばかりの子猫に出会う場面