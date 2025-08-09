昨季イングランド3部から2部への昇格を決め、今季はプレミアリーグ昇格を目指しての戦いに挑むバーミンガム・シティ。チームにはMF岩田智輝、藤本寛也、FW古橋亨梧も所属しているが、7日にはさらに強力な新戦力が加わった。ドイツのブレーメンから170万ポンドで加わったFWマーヴィン・ドゥクシュだ。ブンデスリーガの経験が豊富な31歳のドゥクシュは188cmのサイズを誇るセンターフォワードで、ブレーメンでは2022-23シーズンに12ゴ