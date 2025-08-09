ＤｅＮＡの三浦大輔監督は９日、トレバー・バウアー投手が腰の違和感のため、予定していた１０日の巨人戦（横浜）の先発を回避したことを明らかにした。バウアーは６回４失点だった５日の広島戦（横浜）から中４日で登板予定だったが、９日の練習中に違和感を訴えた模様で、代わって石田裕太郎投手が１０日の予告先発投手として発表された。巨人戦終了後、三浦監督は「バウアーは腰の違和感で明日の先発を回避する」と予定変