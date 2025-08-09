◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊６―２市船橋（９日・甲子園）明豊の注目の１年生遊撃手・川口琥太郎が２安打１打点で聖地デビューを飾った。４―０の６回無死一、三塁で右前適時打、８回１死で中前打を放ち、６番打者として３年ぶりの白星に貢献した。「初めての１勝は大きい」と顔をほころばせた。福岡・春日中時代は約３０校から誘いがあり、川崎絢平監督の「プロ野球選手にさせる」という熱い思