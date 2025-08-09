JR西日本はあす8月10日、山陽新幹線を含む各路線で、大雨の予報のため運転見合わせ、もしくは見合わせの可能性があると発表した。山陽新幹線は午後以降、七尾線の津幡〜和倉温泉駅間は昼過ぎから終日、大糸線の南小谷〜糸魚川駅間は夕方から終日、列車の遅れや運転を見合わせる可能性があるとした。また、特急「やくも」は全列車、特急「スーパーおき」は米子〜新山口駅間、特急「スーパーまつかぜ」は米子〜益田駅間で運転を取り