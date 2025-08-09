SEKAI NO OWARIが、8月16日夜10時から放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演する。 （関連：【画像あり】『with MUSIC』、SEKAI NO OWARI 1時間スペシャルの場面カット） 今回は、SEKAI NO OWARI 1時間スペシャルに。「RPG」や「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲ライブを披露する。 また、テレビ初公開となるメンバー思い出の地を巡るロケ