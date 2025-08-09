昨年夏に結成されたばかりのCUTIE STREETが、早くも＜LuckyFes＞に初登場。「かわいいだけじゃだめですか？」でのバズが生み出した効果か、彼女たちの初々しいパフォーマンスを目にしようと、WING STAGEにはライブ開始数十分前から大勢のフレンズ（LuckyFesの観客）が続々と集結した。◆ライブ写真オープニングSEが鳴り始めると、会場中に大歓声とクラップが鳴り響く。すると、それぞれのメンバーカラーをあしらった衣装を着たCUTI