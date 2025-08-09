◇パ・リーグ西武9―4楽天（2025年8月9日ベルーナD）西武のドラフト2位・渡部聖弥が実に21試合ぶりの一発を放った。2回2死で左前打。これが5試合ぶりの安打で、続く古賀悠の2藍で先制のホームを踏んだ。次は自ら走者を還す。4回2死一塁で左翼へ7号2ラン。7月10日の楽天戦以来、約1カ月ぶりの一発で差を広げた。「少し自分のスイングができていなかった。最近引っ掛けた打球が多かった」と渡部聖。打席に向かう前に