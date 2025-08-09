2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿FRUITS ZIPPER¡£¤¤¤Þ¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥·¡¼¥ó¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢·îÂ­Å·²»¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Î6¿ÍÊÔÀ®¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¸á¸å4»þ¤ò²á¤®¤Î¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à