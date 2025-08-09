DeNAのバウアーが腰の違和感を訴え、先発予定だった10日の巨人戦（横浜）の登板を回避した。三浦監督が9日の試合後に明らかにし「10日以降のことは決まっていない。言えることは登板を回避したということだけ」と説明した。10日の予告先発は石田裕と発表された。