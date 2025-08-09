ＤｅＮＡは９日、９月１３日に、初の球団主催となる合同企業説明会「横浜ＤｅＮＡベイスターズＰｒｅｓｅｎｔｓ新卒採用ＭＥＥＴＵＰＦＥＳＴＡ〜あなたの未来は、きっとハマスタにある。〜」を、横浜スタジアムの個室観覧席「ＮＩＳＳＡＮＳＴＡＲＳＵＩＴＥＳ」で開催すると発表した。２０２７年までに卒業予定の大学生、大学院生を対象とした球団オフィシャルスポンサー１１社と、横浜ＤｅＮＡベイスター