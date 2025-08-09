シャインマスカットや巨峰など、日本が誇る高級ぶどうをたっぷり使った期間限定の特別なパフェが、京都の「ウェスティン都ホテル京都」にて登場します。透明感のある翠玉グリーンと深みのある紫黒色が美しく、まるで宝石箱のような2種のパフェは、目にも舌にも贅沢なご褒美。味も食感も異なる2つのぶどうの魅力を、それぞれのパフェでじっくりと堪能できます。秋のお出かけにぴったりな、極上のスイーツ体験をぜひ味わ