授業料は就学支援金も使ってなんとか支払っています皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、子ども3人の教育費を払えないことで悩む45歳のパート女性です。貯蓄力が低く、老後資金についても悩んでいるといいます。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者はさみママさん女性／パート・アルバイト／45歳関西／持ち家（一戸建て） ▼