福岡管区気象台は9日午後9時時56分、福岡県北九州地方に洪水警報、筑豊地方に大雨警報（土砂災害）を発表した。福岡、北九州地方の大雨警報（同）は継続。福岡、北九州、筑豊地方では10日夜遅くまで土砂災害に、北九州地方では10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に、それぞれ警戒を呼びかけた。