【資料】阪神甲子園球場 全国高校野球選手権大会の大会本部は９日、天候不良が予想されるため、甲子園球場で１０日に行われる予定だった大会６日目の４試合を今月１１日に順延すると発表しました。 これに伴い、大会日程は１日ずつ順延となり、群馬代表・健大高崎の初戦は今月１３日に変更となりました。