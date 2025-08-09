◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2025年8月9日横浜）巨人は9日のDeNA戦で4―3と接戦を制して50勝に到達し、貯金1とした。3―3の8回に代打の大城卓三捕手（32）が決勝点となる左犠飛を放ち、逃げ切った。5番手で登板した菊地大稀投手（26）が23年8月27日の阪神戦（東京ドーム）以来、2年ぶりの勝利を挙げた。試合後、阿部監督は「みんな頑張ってくれました」とし、代打で決勝犠飛を放った大城については「大事なところでいって