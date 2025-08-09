◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）西武・岸潤一郎外野手が「右太もも裏違和感」のため、７回の守備から途中交代した。「３番・中堅」で今季８度目のスタメン出場。６回先頭ではレフトへの二塁打を放ち出塁。２死三塁となってからデービスが三ゴロを放った際には全力疾走することができず、７回の守備から退いた。西口監督は試合後、「多分抹消します」と明言。今季初の１軍昇格となった４月１３日の日本ハム