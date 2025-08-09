◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦明豊６―２市船橋（９日・甲子園）アルプスが奏でるメロディーに背中を押された。５点を追う６回１死二塁、３番の花嶋大和（３年）が打席に入ると、一塁側アルプス席から“市船ソウル”のメロディーが流れてきた。スタンドのファンからは手拍子が。その後押しを受けてか、花嶋は平凡な三ゴロを一塁への魂のヘッドスライディングで内野安打に。終盤の追い上げも実らず初戦で