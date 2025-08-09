ボートレース芦屋の「日本ＭＢ選手会会長杯」は９日、３日間の予選がが終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。白水勝也（５２＝福岡）は予選最終日、必勝を期して臨んだ３Ｒ絶好枠の一戦だったが、コンマ２３とスタートで立ち遅れ、安部慎一のまくり差しに屈した。「フライング持ちでスタートが行けなかった。それと安部選手にいいターンをされた」と肩を落とした。ただ、何とか２着を確保して６位での準優進出となっ