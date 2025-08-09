◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。立ち上がりから切り替えの速さと運動量で東京Ｖに上回られて、なかなかチャンスを作れず。さらに、ＣＫを前半だけで１２回与えるなど何度もピンチを招き、前半を０―０で折り返したものの、内容は伴わない展開だった。それでも、後半からＭＦ渡辺、ＦＷ植中を起用して反撃を試みると、立ち