◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。７回に好救援した菊地大稀投手が今季初勝利、マルティネス投手が３３セーブ目を挙げた。【巨