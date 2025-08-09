元阪神の関本賢太郎氏（46）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球トーク日本シリーズOB戦今ならアウトな昔の常識SP」に出演。もはや伝説となっている元阪神・下柳剛氏（57）の“グラブ投げ事件”の裏話を明かした。2007年10月1日の横浜（現DeNA）戦、先発した下柳氏は5回1死一塁から内野ゴロに打ち取り、二塁の関本氏が捕球して二塁封殺を狙って送球したが遊撃・田中秀太氏の足が早く離れたため二塁はセーフに。