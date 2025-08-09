女子シングルス2回戦張本美和（手前）と対戦する早田ひな＝横浜BUNTAI卓球の世界ツアー、WTTチャンピオンズ第3日は9日、横浜BUNTAIでシングルス2回戦が行われ、女子は早田ひな（日本生命）が張本美和（木下グループ）に3―2で競り勝ち、10日の準々決勝に進んだ。伊藤美誠（スターツ）と橋本帆乃香（デンソー）はともに中国選手に屈した。大藤沙月（ミキハウス）は相手選手の棄権により8強入りした。男子は張本智和（トヨタ