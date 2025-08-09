巨人４―３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝９日）――巨人は六回、泉口のソロと代打坂本の適時二塁打で逆転。追いつかれた直後の八回、代打大城卓の犠飛で勝ち越した。ＤｅＮＡは終盤の好機であと１本が出ず。◇阪神６―２ヤクルト（セ・リーグ＝９日）――阪神は同点の八回、押し出し四球で勝ち越し。さらに近本の３点三塁打で突き放し、九回を石井が締めた。ヤクルトは七回無死一、二塁の好機を逃したのが響いた。◇中日２―０広島（