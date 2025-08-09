「ＤｅＮＡ３−４巨人」（９日、横浜スタジアム）逆転負けを喫したＤｅＮＡに激震が走った。試合後、三浦大輔監督は１０日に先発予定だったトレバー・バウアー投手が回避したことを発表した。指揮官は「腰の違和感です」と説明した。バウアーは１０日の巨人戦に向けて調整を進めており、この日も全体練習に参加していたがアクシデントが発生。三浦監督は「明日予定はしてましたけど回避です。腰の違和感です」と説明し、登録