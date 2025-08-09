陸上男子でパリ五輪４００メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）は、気持ちを切り替えて歩みを進めている。先月上旬の日本選手権１００メートルでは不正スタートで無念の失格。失意に暮れたものの「その日のうちに自分でもネタにしていたぐらい。引きずりはしたけど、練習に行かなくなるとか、お酒を飲んだくれるとかはしなかった」。先月下旬のワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）１００メートルでは３位に入るなど、