女優の菅野美穂（47歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「笑ってコラえて！2時間SP」（日本テレビ系）に出演。旅行が好きで、これまで訪れた国は「44〜45か国」と語った。今回、ゲスト出演した菅野は、「菅野さんはよく旅行で海外とか行かれますか？」と聞かれ、「そう、旅行が好きで。たぶん、（訪れた国は）44〜45か国」と回答。続けて、“印象に残っている国”を聞かれると、菅野は1人旅で行ったというポーランドを挙げ、