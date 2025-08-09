被爆者代表として「平和への誓い」を読み上げ、親族らに慰労される西岡洋さん＝９日、長崎市９日に営まれた長崎市の平和祈念式典で、西岡洋さん（９３）＝横浜市緑区＝が過去最高齢の被爆者代表として「平和への誓い」を読み上げた。１３歳で目の当たりにした原爆の惨禍を語り、「絶対に核兵器を使ってはならない」と訴えた。西岡さんは爆心地から約３・３キロの旧制県立長崎中学校で被爆した。光の海に漬かったような閃光（せ