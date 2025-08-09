指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE、≠ME、≒JOYの3グループが出演するバラエティ特番『イコノイジョイがやってやんよ!』が、日本テレビで25日(25:10〜 ※関東ローカル)に放送される。集合写真この番組は、3組が、どのバラエティ番組でも活躍できるように特訓するという内容。MCにプロデューサーの指原莉乃と、山添寛(相席スタート)を迎える。2024年まで3年連続で開催されてきた3グループでの合同コンサート「イ