◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第3日（2025年8月8日横浜BUNTAI ）女子シングルス2回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同13位の早田ひな(日本生命)と対戦。早くも実現した日本勢対決に敗れ、2回戦敗退となった。第1ゲームは中盤まで互角の戦い。先に早田がゲームポイントを握ると、最後は早田のカウンターが決まり、張本は7―11で最初のゲームを落とした。第2ゲームも終盤までもつれる展開。最後は10―9とリー